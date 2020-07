NBA, Paul Pierce sicuro: “Luka Doncic è il migliore di tutti”

Il fenomeno dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, è il giocatore con più talento dell’intera lega. È questa l’opinione personalissima di Paul Pierce il quale ha ribadito con forza la sua posizione dopo essere stato testimone di una stagione da favola da parte dello sloveno. Doncic lo scorso novembre ha viaggiato in tripla media di doppia, prima di subire un lieve calo nella seconda parte di stagione. Tanto è bastato, però, per farsi notare dall’ex stella dei Boston Celtics che durante una trasmissione andata in onda su ESPN ha detto:

“Mi aspetto cose speciali da lui. Voglio dire, parliamo di un ragazzino che ha fatto uno dei più grandi balzi nella memoria recente passando da rookie dell’anno a un giocatore potenzialmente MVP della lega. Ha vinto in ogni campionato europeo a cui puoi pensare, ha conquistato ogni titolo MVP europeo. Mi aspetto cose speciali da questo ragazzo. Chiaramente, lui è speciale. Lui è un talento. Per me, oggi è il giocatore di maggior talento della NBA. È la stella più luminosa di questa lega.”

I 28+ punti di media ad allacciata di scarpe non stanno stupendo solo Pierce. Luka è entrato con merito tra i giocatori più forti di questa stagione anche nella speciale classifica stilata da Bleacher Report solo qualche giorno fa, classificandosi quinto. Se Dallas dovesse inoltre riuscire a firmare qualche altra stella da aggiungere in roster, allora potrebbero non esserci più limiti per un futuro da vincente in questa lega per Luka Doncic.

