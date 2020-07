NBA, Jrue Holiday cuore d’oro: pronto a donare 5.3 milioni di dollari

Jrue Holiday, guardia dei New Orleans Pelicans, e Lauren Holiday, due volte medaglia d’oro olimpica con la squadra nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti, hanno deciso di contribuire alle cause sociali creando un fondo a sostegno di ‘Black Lives Matter’ e altre iniziative. La coppia ha annunciato questo importante passo attraverso le parole dello stesso Jrue:

“Con tutto quello che succede in questo mondo, ho capito insieme a mia moglie che non stiamo contribuendo in maniera significativa nell’aiutare la nostra comunità come invece avremmo voluto… In un certo senso avrei dovuto fare questo passo molto prima, ma meglio tardi che mai.”

Le realtà dei fatti che è Holiday sarebbe intenzionato a versare, come partenza, 5.3 milioni di dollari direttamente di tasca sua, devolvendo sostanzialmente il suo stipendio percepito in questa seconda parte di regular season NBA. Il denaro – come detto – sarà utilizzato per avviare il fondo legato alle cause di giustizia sociale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di aiutare direttamente le organizzazioni non profit e la comunità nera presente a New Orleans; Los Angeles, Compton e Indianapolis. Il fondo supporterà anche altre 10 comunità statunitensi e impegnerà $ 500.000 nelle scuole, comprese le università e le università storicamente nere.

“In questa fase della nostra vita abbiamo la possibilità di fare la differenza poiché abbiamo tempo e soldi per realizzare tutto questo. Essere in grado di donare i nostri soldi per aiutare ulteriormente questo movimento, per noi, è semplicemente perfetto.”

Leggi Anche

I 15 migliori giocatori NBA della stagione 2019-2020

I 10 giocatori NBA più bassi di sempre