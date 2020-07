NBA, Alex Caruso guiderà i Lakers al posto di Rondo

Oltre al grave infortunio al pollice subito da Rajon Rondo, i Lakers hanno dovuto rinunciare anche alla prestazioni di Avery Bradley. Infatti il difensore ha deciso di non partecipare alla ripartenza della NBA per motivi familiari, costringendo il team a cercare prontamente dei rinforzi.

Fortunatamente i Lakers sono riusciti rapidamente a colmare il vuoto con l’innesto del campione NBA 2016 J.R. Smith. La squadra, prima che la stagione venisse sospesa a marzo, aveva firmato anche la guardia Dion Waiters, per garantire una maggiore profondità nel reparto difensivo.

Nonostante ciò, la frattura al pollice occorsa a Rajon Rondo che lo terrà fuori per almeno 6-8 settimane, è un duro colpo da incassare. A questo punto, il fulcro del gioco si sposterà inevitabilmente su una delle rivelazioni della prima parte di regular season: Alex Caruso. Già subito dopo la perdita di Avery Bradley, Caruso si era offerto di colmare il suo posto:

“La nostra squadra ha sempre reagito in maniera eccellente di fronte agli infortuni che ci sono capitati. Non sono sicuro di essere l’unica persona in grado di sostituire Avery. È sicuramente un grandissimo giocatore e difensore, ma qualora ci fosse bisogno io sono pronto.”

Con Rondo fuori dai giochi, Caruso sembra l’alternativa più valida per sostituirlo. Infatti il “GOAT” è stato una della rivelazioni più sorprendenti della stagione. Il suo rapporto con i leader dei Lakers, LeBron James, è eccellente, come confermato da quest’ultimo in diverse occasioni.

Inoltre Alex è sicuramente un tiratore migliore di Rondo, sia dall’arco che dalla lunetta. Sicuramente Caruso non si farà sfuggire un’opportunità così ghiotta.

Leggi anche:

SLAM e Sports Illustrated: le 10 copertine che hanno fatto la storia della NBA

NBA, Robin Lopez parla delle mascotte Disney all’interno della bolla

NBA, Joakim Noah torna a giocare dopo l’infortunio: “Mi sento fortunato di essere con i Clippers”