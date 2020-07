Comincia nel peggiore dei modi l’avventura nella bolla per i Los Angeles Lakers. Infatti, secondo quanto riporta Rachel Nichols di ESPN, Rajon Rondo ha riportato la frattura del pollice destro durante una sessione di allenamento in programma per ieri pomeriggio. Il gialloviola subirà un intervento chirurgico già questa settimana per provare a riaverlo in campo il prima possibile. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si parla di un suo stop quantificabile in 6-8 settimane e comunque fino al secondo turno dei playoff.

Il 34enne ha una media di 7.1 punti, cinque assist e tre rimbalzi durante la sua seconda stagione in maglia Lakers. Nel backcourt della compagine guidata da LeBron manca già Avery Bradley, il quale ha rinunciato al ripartenza della NBA poiché preoccupato per la salute di suo figlio che presenta problemi respiratori. Per ovviare all’assenza di cui sopra e, a questo punto anche di Rondo, i californiani si sono mossi sul mercato andando a firmare veterani come JR Smith e Dion Waiters.

Con l’assenza del play, sarà probabile rivedere in cabina di regia lo stesso LeBron James con Quinn Cook che dovrebbe vedere aumentare i suoi minuti sul parquet come parte della rotazione del backcourt, e Alex Caruso che potrebbe seguirlo a ruota in questa direzione. È già tempo di esperimenti per coach Vogel che dovrà comunque trovare una soluzione affidabile poiché la ripartenza NBA è dietro l’angolo e il primo match vedrà i gialloviola affrontare i Los Angeles Clippers.

