NBA, Joakim Noah torna a giocare dopo l’infortunio: “Mi sento fortunato di essere con i Clippers”

Joakim Noah, come certamente moltissimi altri giocatori della NBA, ha sempre sperato che la sua carriera non si chiudesse definitivamente per colpa di un infortunio. L’ormai ex giocatore dei Memphis Grizzlies ha rivelato che lo scorso settembre si è infortunato al tendine d’Achille, e l’essere stato fermo per così tanto tempo gli ha permesso di focalizzarsi sul gioco e sugli obiettivi più prossimi. A detta di Noah stesso, è stato proprio questo il periodo che gli ha garantito la possibilità di accasarsi con i Los Angeles Clippers:

“Sai, a settembre ho avuto un incidente particolare e mi sono procurato una lesione al tendine d’Achille. In quel momento mi sono detto che non è proprio così che volevo finire la mia carriera. Quindi il giorno dopo l’intervento ero già in palestra allenandomi con la speranza di crearmi un’opportunità. Sapevo che se non mi fossi continuato ad allenare e avessi ricevuto una chiamata dai Clippers, ero certo che avrei avuto rimpianti per il resto della mia vita se non fossi stato pronto. Quindi ho continuato ad allenarmi, per ritrovarmi qui in questo momento. Mi sento molto fortunato ad essere in questa posizione, giocare per i Clippers e con grandi giocatori, essere in grado di vincere un campionato, non è qualcosa che do per scontato”.