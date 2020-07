NBA, Bruno Caboclo vìola la quarantena nella bolla: scatta l’isolamento

L’ala degli Houston Rockets Bruno Caboclo non raggiungerà la sua squadra nei prossimi otto giorni per aver inavvertitamente violato la quarantena. Secondo il giornalista di ESPN Tim MacMahon, non è chiaro come la giovane ala abbia effettivamente violato la quarantena.

Rockets forward Bruno Caboclo inadvertently broke quarantine and must quarantine in his room for another eight days before resuming team activities, sources told @ZachLowe_NBA, @malika_andrews, @TimBontemps and me. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) July 13, 2020

A causa dell’errore, ora Caboclo dovrà rimanere in isolamento sociale ancora per otto giorni. Dopodiché, qualora il risultato del test fosse negativo, il giovane giocatore potrà tornare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra. In sei stagioni nella NBA, Caboclo ha mantenuto medie di 4.2 punti e 2.6 rimbalzi a partita.

Leggi anche:

NBA, Russell Westbrook positivo al Coronavirus: non parte per Orlando

SLAM e Sports Illustrated: le 10 copertine che hanno fatto la storia della NBA

NBA, Robin Lopez parla delle mascotte Disney all’interno della bolla