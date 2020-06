I Los Angeles Lakers alla fine hanno chiuso con JR Smith. La franchigia gialloviola, dopo qualche giorno di riflessione, ha deciso di andare fino a fondo con l’ex guardia dei Cleveland Cavaliers ed offrigli un contratto per terminare la stagione con la maglia californiana. Il front office di LA ha scelto l’uomo di fiducia di LeBron James per sostituire Avery Bradley, il quale si era dichiarato fuori dalla ripartenza NBA per rimanere accanto a suo figlio con problemi respiratori.

Free agent guard J.R. Smith and the Lakers are working through final steps of a deal today and he will be added to roster for the Orlando restart, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2020

A dare la notizia ci ha pensato ovviamente Adrian Wojnarowski di ESPN. JR non gioca una partita in NBA dalla stagione 2018-2019 quando scese in campo con Cleveland in 11 occasioni viaggiando a 6.7 punti + 1.9 assist di media a partita. L’accordo dovrebbe diventare ufficiale tra un paio di giorni.

Lakers and Smith have been in talks since Avery Bradley opted-out of the restart, and those will culminate with a deal that will include him on the roster Lakers will submit to NBA on Wednesday, per sources. https://t.co/vtiqcfBvCm — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2020

