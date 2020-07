NBA, Robin Lopez parla delle mascotte Disney all’interno della bolla

Robin Lopez, attuale giocatore dei Milwaukee Bucks, ha certamente molta esperienza con le mascotte.

Il giocatore è stato il bersaglio principale nelle routine pre-partita “WWE” della squadra, molte delle quali prevedevano anche la partecipazione delle mascotte.

The Lopez Brothers aka Tag Team Champs.#BucksSeasonRewind | Game 43 pic.twitter.com/YhdTJFkflV — Milwaukee Bucks (@Bucks) June 27, 2020

In aprile, Lopez ha affermato che l’NBA non avrebbe dovuto preoccuparsi delle mascotte della squadra da sostituire, poiché nella bolla di Orlando c’è una quantità infinita di mascotte e personaggi del parco a tema. In una recente intervista gli è stato chiesto se sarà propenso a difendere le mascotte della Disney all’interno della bolla. Così ha risposto:

“Non voglio usare giri di parole. Tutto il progetto richiede un gruppo di personaggi che sono il frutto di ciò che fanno. Anche se questo rischia di rovinare la loro immagine, poiché sembra che i personaggi Disney stiano facendo la stessa cosa delle mascotte NBA. C’è una sorta di piramide in tutto ciò, le mascotte della NBA, le mascotte della MLB, le mascotte della NFL, tutte quante sono al gradino più basso. Sarebbe una benedizione avere i personaggi Disney attorno al nostro campo, ai nostri eventi sportivi”.

Robin Lopez e suo fratello gemello, Brook Lopez, non hanno mai evitato di parlare del loro legame con i personaggi Disney. I fratelli, che ora sono compagni di squadra con i Bucks, hanno persino condiviso il loro amore per la Disney sul canale YouTube. Nel video, Robin ha descritto in dettaglio un’esperienza divertente durante la corsa su Expedition Everest.

Chiaramente, non ci sono molti posti in cui i gemelli Lopez preferirebbero finire la stagione NBA 2019-2020. Ora la vera domanda è se le mascotte diventeranno parte dell’intrattenimento della lega per la ripresa stagionale.

