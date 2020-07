L’attesa è finita anche per LeBron James. Tra poco più di due settimane la NBA tornerà in campo, ripartendo subito con il derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers in programma per il 30 luglio. La stella gialloviola nella giornata di oggi ha quindi postato un’immagine eloquente su Instagram con cui ha voluto lanciare un messaggio a tutta la lega:

“È quasi il tempo di uscire dalla camera criogenica e tornare a distruggere chiunque si trovi di fronte a me. State attenti! # LaStagionedellaVendetta😤 # KingMe👑 # PlatiumBeardLit🧔🏾 🙏🏾”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LeBron James (@kingjames) in data: 11 Lug 2020 alle ore 12:55 PDT

James ha quindi espresso la sua opinione anche sui messaggi sociali da poter apporre sulla canotta, svelando di non essere stato coinvolto dalla NBA sulla scelta dei messaggi approvati e che non ne utilizzerà nessuno sulla sua:

“Mi congratulo con chiunque decida di mettere qualcosa sul retro della propria maglia… Mi sarebbe piaciuto poter dire la mia su cosa sarebbe giusto applicare sul retro della mia maglia.”

I Lakers, prima della sospensione della lega durante lo scorso 11 marzo, si trovavano in un discreto momento di forma (avevano appena battuto i Milwaukee Bucks, ndr) mentre comandavano la Western Conference con il secondo miglior record della lega pari a 49-14.

LeBron, invece, stava viaggiando con le sue solite cifre mostrando una qualità superiore rispetto alla prima parte stagionale. The Chosen One è attualmente coinvolto all’interno della discussione del prossimo MVP della lega insieme a Giannis Antetokoumpo il quale rimane leggermente favorito. James, lo ricordiamo, l’anno scorso non è riuscito a qualificarsi ai playoff per la prima volta dal 2004-05 e non vede l’ora di vendicare la stagione deludente anche grazie all’aiuto di Anthony Davis.

Leggi Anche

NBA, Gregg Popovich: “Nella bolla mi sento al sicuro”

NBA, Andre Roberson in forma smagliante

I migliori difensori NBA del primo decennio del 2000