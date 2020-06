Calendario NBA 2020: date e partite della ripartenza ad Orlando

Nella notte la lega ha comunicato quelle che saranno le ultime 8 partite in programma nella bolla di Orlando per terminare, finalmente, la regular season 2019-20. Il calendario NBA 2020 vedrà riprendere la stagione il 30 luglio con una partita certamente spettacolare, ossia il derby di Los Angeles tra Clippers e Lakers, e quella tra Utah Jazz e New Orleans Pelicans, con Zion Williamson in lotta per l’ottavo posto ad Ovest.

Ogni squadra giocherà 8 partite per la definizione del “seeding” che determinerà la strutturazione dei playoff NBA. Ricordiamo che se la nona in classifica riuscirà ad avvicinarsi a 4 partite di distanza (o meno) dall’ottava, allora le due compagini dovranno affrontarsi uno spareggio di fine regular season.

Calendario NBA 2020: date e partite della ripartenza di Orlando

Di seguito riportiamo il calendario NBA 2020 per ogni squadra, con date ed orari (US Time) di ogni scontro.

Boston Celtics (43-21)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Bucks 6:30 p.m. 2 Aug. 2 Trail Blazers 3:30 p.m. 3 Aug. 4 Heat 6:30 p.m. 4 Aug. 5 Nets 9:00 p.m. 5 Aug. 7 Raptors 9:00 p.m 6 Aug. 9 Magic 5:00 p.m. 7 Aug. 11 Grizzlies 6:30 p.m. 8 Aug. 13 Wizards TBD

Brooklyn Nets (30-34)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Magic 2:30 p.m. 2 Aug. 2 Wizards 2:00 p.m. 3 Aug. 4 Bucks 1:30 p.m. 4 Aug. 5 Celtics 9:00 p.m. 5 Aug. 7 Kings 5:00 p.m. 6 Aug. 9 Clippers 9:00 p.m. 7 Aug. 11 Magic 1:00 p.m. 8 Aug. 13 Trail Blazers TBD

Dallas Mavericks (40-27)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Rockets 9:00 p.m. 2 Aug. 2 Suns 9:00 p.m. 3 Aug. 4 Kings 2:30 p.m. 4 Aug. 6 Clippers 6:30 p.m. 5 Aug. 8 Bucks 8:30 p.m. 6 Aug. 10 Jazz 3:00 p.m. 7 Aug. 11 Trail Blazers 5:00 p.m. 8 Aug. 13 Suns TBD

Denver Nuggets (43-22)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 Aug. 1 Heat 1:00 p.m. 2 Aug. 3 Thunder 4:00 p.m. 3 Aug. 5 Spurs 4:00 p.m. 4 Aug. 6 Trail Blazers 8:00 p.m. 5 Aug. 8 Jazz 3:30 p.m. 6 Aug. 10 Lakers 9:00 p.m. 7 Aug. 12 Clippers 9:00 p.m. 8 Aug. 14 Raptors TBD

Houston Rockets (40-24)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Mavericks 9:00 p.m. 2 Aug. 2 Bucks 8:30 p.m. 3 Aug. 4 Trail Blazers 9:00 p.m. 4 Aug. 6 Lakers 9:00 p.m. 5 Aug. 9 Kings 8:00 p.m. 6 Aug. 11 Spurs 2:00 p.m. 7 Aug. 12 Pacers 4:00 p.m. 8 Aug. 14 76ers TBD

Indiana Pacers (39-26)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 Aug. 1 76ers 7:00 p.m. 2 Aug. 3 Wizards 4:00 p.m. 3 Aug. 4 Magic 6:00 p.m. 4 Aug. 6 Suns 4:00 p.m. 5 Aug. 8 Lakers 6:00 p.m. 6 Aug. 10 Heat 8:00 p.m. 7 Aug 12 Rockets 4:00 p.m. 8 Aug. 14 Heat TBD

Los Angeles Clippers (44-20)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 30 Lakers 9:00 p.m. 2 Aug. 1 Pelicans 6:00 p.m. 3 Aug. 4 Suns 4:00 p.m. 4 Aug. 6 Mavericks 6:30 p.m. 5 Aug. 8 Trail Blazers 1:00 p.m. 6 Aug. 9 Nets 9:00 p.m. 7 Aug. 12 Nuggets 9:00 p.m. 8 Aug. 14 Thunder TBD

Los Angeles Lakers (49-14)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 30 Clippers 9:00 p.m. 2 Aug. 1 Raptors 8:30 p.m. 3 Aug. 3 Jazz 9:00 p.m. 4 Aug. 5 Thunder 6:30 p.m. 5 Aug. 6 Rockets 9:00 p.m. 6 Aug. 8 Pacers 6:00 p.m. 7 Aug. 10 Nuggets 9:00 p.m. 8 Aug. 13 Kings TBD

Memphis Grizzlies (32-33)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Trail Blazers 4:00 p.m. 2 Aug. 2 Spurs 4:00 p.m. 3 Aug. 3 Pelicans 6:30 p.m. 4 Aug. 5 Jazz 2:30 p.m. 5 Aug. 7 Thunder 4:00 p.m. 6 Aug. 9 Raptors 2:00 p.m. 7 Aug. 11 Celtics 6:30 p.m. 8 Aug. 13 Bucks TBD

Miami Heat (41-24)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 Aug. 1 Nuggets 1:00 p.m. 2 Aug. 3 Raptors 1:30 p.m. 3 Aug. 4 Celtics 6:30 p.m. 4 Aug. 6 Bucks 4:00 p.m. 5 Aug. 8 Suns 7:30 p.m. 6 Aug. 10 Pacers 8:00 p.m. 7 Aug. 12 Thunder 8:00 p.m. 8 Aug. 14 Pacers TBD

Milwaukee Bucks (53-12)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Celtics 6:30 p.m. 2 Aug. 2 Rockets 8:30 p.m. 3 Aug. 4 Nets 1:30 p.m. 4 Aug. 6 Heat 4:00 p.m. 5 Aug. 8 Mavericks 8:30 p.m. 6 Aug. 10 Raptors 6:30 p.m. 7 Aug. 11 Wizards 9:00 p.m. 8 Aug. 13 Grizzlies TBD

New Orleans Pelicans (28-36)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 30 Jazz 6:30 p.m. 2 Aug. 1 Clippers 6:00 p.m. 3 Aug. 3 Grizzlies 6:30 p.m. 4 Aug. 6 Kings 1:30 p.m. 5 Aug. 7 Wizards 8:00 p.m. 6 Aug. 9 Spurs 3:00 p.m. 7 Aug. 11 Kings 9:00 p.m. 8 Aug. 13 Magic TBD

Oklahoma City Thunder (40-24)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 Aug. 1 Jazz 3:30 p.m. 2 Aug. 3 Nuggets 4:00 p.m. 3 Aug. 5 Lakers 6:30 p.m. 4 Aug. 7 Grizzlies 4:00 p.m. 5 Aug. 9 Wizards 12:30 p.m. 6 Aug. 10 Suns 2:30 p.m. 7 Aug. 12 Heat 8:00 p.m. 8 Aug. 14 Clippers TBD

Orlando Magic (30-35)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Nets 2:30 p.m. 2 Aug. 2 Kings 6:00 p.m. 3 Aug. 4 Pacers 6:00 p.m. 4 Aug. 5 Raptors 8:00 p.m. 5 Aug. 7 76ers 6:30 p.m. 6 Aug. 9 Celtics 5:00 p.m. 7 Aug. 11 Nets 1:00 p.m. 8 Aug. 13 Pelicans TBD

Philadelphia 76ers (39-26)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 Aug. 1 Pacers 7:00 p.m. 2 Aug. 3 Spurs 8:00 p.m. 3 Aug. 5 Wizards 4:00 p.m. 4 Aug. 7 Magic 6:30 p.m. 5 Aug. 9 Trail Blazers 6:30 p.m. 6 Aug. 11 Suns 4:30 p.m. 7 Aug. 12 Raptors 6:30 p.m. 8 Aug. 14 Rockets TBD

Phoenix Suns (26-39)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Wizards 4:00 p.m. 2 Aug. 2 Mavericks 9:00 p.m. 3 Aug. 4 Clippers 4:00 p.m. 4 Aug. 6 Pacers 4:00 p.m. 5 Aug. 8 Heat 7:30 p.m. 6 Aug. 10 Thunder 2:30 p.m. 7 Aug. 11 76ers 4:30 p.m. 8 Aug. 13 Mavericks TBD

Portland Trail Blazers (29-37)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Grizzlies 4:00 p.m. 2 Aug. 2 Celtics 3:30 p.m. 3 Aug. 4 Rockets 9:00 p.m. 4 Aug. 6 Nuggets 8:00 p.m. 5 Aug. 8 Clippers 1:00 p.m. 6 Aug. 9 76ers 6:30 p.m. 7 Aug. 11 Mavericks 5:00 p.m. 8 Aug. 13 Nets TBD

Sacramento Kings (28-36)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Spurs 8:00 p.m. 2 Aug. 2 Magic 6:00 p.m. 3 Aug. 4 Mavericks 2:30 p.m. 4 Aug. 6 Pelicans 1:30 p.m. 5 Aug. 7 Nets 5:00 p.m. 6 Aug. 9 Rockets 8:00 p.m. 7 Aug. 11 Pelicans 9:00 p.m. 8 Aug. 13 Lakers TBD

San Antonio Spurs (27-36)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Kings 8:00 p.m. 2 Aug. 2 Grizzlies 4:00 p.m. 3 Aug. 3 76ers 8:00 p.m. 4 Aug. 5 Nuggets 4:00 p.m. 5 Aug. 7 Jazz 1:00 p.m. 6 Aug. 9 Pelicans 3:00 p.m. 7 Aug. 11 Rockets 2:00 p.m. 8 Aug. 13 Jazz TBD

Toronto Raptors (46-18)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 Aug. 1 Lakers 8:30 p.m. 2 Aug. 3 Heat 1:30 p.m. 3 Aug. 5 Magic 8:00 p.m. 4 Aug. 7 Celtics 9:00 p.m. 5 Aug. 9 Grizzlies 2:00 p.m. 6 Aug. 10 Bucks 6:30 p.m. 7 Aug. 12 76ers 6:30 p.m. 8 Aug. 14 Nuggets TBD

Utah Jazz (41-23)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 30 Pelicans 6:30 p.m. 2 Aug. 1 Thunder 3:30 p.m. 3 Aug. 3 Lakers 9:00 p.m. 4 Aug. 5 Grizzlies 2:30 p.m. 5 Aug. 7 Spurs 1:00 p.m. 6 Aug. 8 Nuggets 3:30 p.m. 7 Aug. 10 Mavericks 3:00 p.m. 8 Aug. 13 Spurs TBD

Washington Wizards (24-40)

GAME DATE OPPONENT TIME (ET) 1 July 31 Suns 4:00 p.m. 2 Aug. 2 Nets 2:00 p.m. 3 Aug. 3 Pacers 4:00 p.m. 4 Aug. 5 76ers 4:00 p.m. 5 Aug. 7 Pelicans 8:00 p.m. 6 Aug. 9 Thunder 12:30 p.m. 7 Aug. 11 Bucks 9:00 p.m. 8 Aug. 13 Celtics TBD

