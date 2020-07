NBA, Andre Roberson in forma smagliante

Gli Oklahoma City Thunder sono tornati ad allenarsi in campo. La squadra ha terminato il suo periodo di quarantena al Walt Disney World e si è unita per la prima volta dopo mesi. Andre Roberson era tra di loro.

Il giocatore, all’età di 28 anni, non scende in campo dal gennaio 2018, ma quello visto all’interno della bolla, è un atleta rinnovato. Sia Billy Donovan che Danilo Gallinari non riuscivano a credere ai loro occhi, ed entrambi hanno menzionato il suo contributo alla squadra, riferendosi in particolare alla sua presenza difensiva, sicuramente utile ai Thunder.

Secondo i due compagni di squadra, Andre Roberson ha sorpreso non solo loro, ma anche il coach, in maniera positiva; Gallinari, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni via Zoom, e sembrava molto felice per i progressi della sua squadra.

“Sta facendo bene. Sono molto felice di vedere Roberson giocare perché so cosa vuol dire rimanere a lungo fuori per un infortunio. Vedere l’energia e la gioia che porta alla squadra è importante per noi.”

I Thunder continueranno ad allenarsi fino alla prima amichevole, in data 24 luglio contro i Boston Celtics, poi giocheranno altre due amichevoli prima di iniziare la ripresa, contro gli Utah Jazz.

La franchigia di Oklahoma City, è attesa da un calendario fitto di scontri diretti, tra cui le partite contro i Denver Nuggets e le due squadre di Los Angeles, Lakers e Clippers. La qualificazione ai playoff non sembra poter essere messa in discussione ma la lotta per i posti più alti in classifica sarà sempre più dura.

