NBA, Gregg Popovich: “Nella bolla mi sento al sicuro”

Alla fine coach Gregg Popovich sarà presente all’interno della bolla di Orlando. L’allenatore dei San Antonio Spurs è il coach più vecchio della Lega con i suoi 71 anni ed è indicato, secondo i protocolli di sicurezza, come soggetto a rischio in caso di contagio da Coronavirus. Pop, però, sembra non voler sentire ragioni, affidandosi completamente ai protocolli implementati all’interno della bolla al Walt Disney World Resort ‘costruita’ dalla NBA:

Gregg Popovich (71 years old) on if he had any reservations in making the trip to the Orlando bubble, said he felt very assured after speaking with Adam Silver on the precautions: "I don't know where else you would be as safe as we are right now."

— Royce Young (@royceyoung) July 11, 2020