I migliori difensori NBA del primo decennio del 2000

L’attacco fa vendere i biglietti, ma la difesa fa vincere i campionati. Con questo spirito andiamo ad analizzare i migliori difensori del primo decennio del 2000: un’epoca caratterizzata da ali aggressive e versatili e da lunghi mobili, bravi a ruotare in aiuto e a protezione del proprio ferro. In questa classifica non vengono presi in considerazione solo i premi, ma anche l’impatto che ha avuto il giocatore sulla singola squadra e sulla NBA. Pronti per scoprire chi sono i mastini che hanno calcato i parquet NBA? Let’s GO!

8. Ron Artest

Il suo nome attuale è Metta Sandiford-Artest, appena cambiato a maggio di quest’anno. Tutti noi lo ricordiamo però come Ron Artest. Uno dei difensori più intimidatori di quel decennio, con quattro nomine nei quintetti All-Defensive, nel primo nel 2004 e nel 2006. La sua presenza fisica era imponente e le sue mani delle tenaglie. Un’incubo per tutti i portatori di palla avversari, soffocati dall’aggressività di Artest. Con lui in campo le varie squadre NBA cambiavano volto difensivamente. I Sacramento Kings, nella stagione 2005-2006, subivano 10.4 punti in meno ogni 100 possessi con Ron sul parquet. Poi va beh, ci sarebbero anche un paio di episodi strani tra la gomitata di Harden e una rissa in quel di Detroit, ma queste sono altre storie.