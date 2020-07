La vita nella bolla di Orlando raccontata da Enes Kanter

I Boston Celtics sono finalmente arrivati all’interno della bolla di Orlando in cui rimarranno chiusi per almeno un paio di mesi (dipende da quanto durerà la loro corsa ai Playoff). La compagine allenata da Brad Stevens dovrà quindi osservare 48 ore di isolamento forzato prima di poter scendere in campo per i primi allenamenti ufficiali. Nel frattempo il buon Enes Kanter ha ben pensato di testimoniare come verranno trattati i giocatori NBA durante il loro periodo in Florida: dalle camere, ai pasti fino al consegna del cibo. La lega ha pensato davvero a tutto per assicurare il massimo della protezione agli atleti.

L’arrivo in camera

Il primo girato di Kanter riguarda il suo arrivo in camera. Il lungo dei Celtics, come potrete capire dal video qui sotto, rimane stupito dalla ‘grandezza’ della propria stanza, abituato forse a stazionamenti certamente diversi negli hotel di lusso delle diverse città americane. In questo caso dovrà ‘convivere’ con lo stretto necessario.

Enes Kanter just shared a video of his hotel room in Orlando: pic.twitter.com/L8PSR2jW7w — Boston.com Celtics News (@BDCCeltics) July 9, 2020

La prima cena

Il primo pasto consegnato a Kanter riguarda la cena. Il turco ha quindi indicato il menù del giorno:

“Carne, insalata, sweet potato, patatine, un po’ di frutta, del formaggio, pane e latte. Devo dire la verità, mi piace molto. Non male. Grazie.”

Enes Kanter: “Our first meal in the bubble in Orlando. We got steak, greens, sweet potato, chips, fruit, some cheese, bread, salad, and some milk. I actually like it a lot. Not bad. Thank you.” pic.twitter.com/gM5H46xyME — Boston.com Celtics News (@BDCCeltics) July 9, 2020

La colazione

Il mattino successivo ecco che Enes riceve la sua colazione: tanta frutta, orange juice e uova strapazzate sono gli elementi che riusciamo a riconoscere. In un video successivo, il giocatore dei Celtics ha quindi testimoniato come i pasti vengano consegnati rigorosamente appoggiando il vassoio fuori dalla porta degli atleti da parte dello staff del Disney World Resort.

Enes Kanter with another update from the bubble, sharing his breakfast and the view from his hotel room: “This is getting better and better.” pic.twitter.com/POhnuvsxiT — Boston.com Celtics News (@BDCCeltics) July 9, 2020

