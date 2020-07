NBA, Zion Williamson riceve in regalo un guanto di Thanos

Zion Williamson è pronto a diventare l’incubo ricorrente dei suoi avversari dopo aver ricevuto anche un Guanto dell’Infinito come regalo di compleanno.

Zion got his own custom Thanos chain 🔥 (via zofrost/IG) pic.twitter.com/rO5YLwKyE0 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 7, 2020

Il “gioielliere delle celebrità” ZoFrost ha infatti regalato una collana a tema Marvel alla star dei New Orleans Pelicans, copiando l’arma utilizzata da Thanos all’interno dei film degli Avengers. Come ribadito più volte dallo stesso Williamson, il suo personaggio preferito all’interno dei film Marvel è proprio Thanos, antagonista principale all’interno dell’ultima serie di film, ed ha addirittura “tifato” per lui durante le scene finali di Avengers: Endgame.

Anche se sono poche le persone ad apprezzare un’antagonista, Thanos potrebbe essere il personaggio che più si avvicina a Zion, basandosi solo sulla stazza del rookie. Con il suo nuovo regalo, Williamson potrà esprimere meglio il suo supporto al villain dei fumetti Marvel e prepararsi egli stesso ad incutere timore sui campi NBA.

Ricordiamo che il rookie ha compiuto proprio ieri 20 anni e alla sua giovanissima età è candidato fortemente a diventare una delle stelle di maggior successo all’interno della lega, se manterrà alta la sua costanza. I suoi Pelicans andranno ad Orlando per provare a giocarsi un posto ai playoff, che seppur difficile, potrebbe essere raggiunto da una serie di buone prestazioni. Lo stesso Zion è pronto a caricarsi di responsabilità, e durante la quarantena, ha potenziato ulteriormente il suo fisico perdendo massa grassa a favore di quella muscolare.

Il titano della NBA è pronto a scendere in campo.

