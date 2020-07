I giocatori NBA danno la loro definizione di America

Diversi giocatori della lega hanno dato la loro definizione di America ai microfoni di Bleacher Report. In poche parole, hanno spiegato cosa significano per loro gli Stati Uniti d’America e cosa rappresentano per la comunità di colore. Tra essi troviamo DeMar DeRozan, l’ex giocatore Matt Barnes, JJ Redick e il giocatore NFL Malcolm Jenkins:

“America significa per me, che sono una persona di colore, mettermi in una posizione in cui puoi aiutare qualcuno e dargli la possibilità di fare meglio di te. Rendere la vita migliore agli altri, questo è quello che penso e come ho sempre vissuto.”

“Un dono e una maledizione, la bandiera significa qualcosa di diverso per la maggior parte della comunità di colore, America significa qualcosa di diverso per loro. Credo che ora più che mai, le nostre voci verranno ascoltate e abbiamo la possibilità per cambiare le cose.”

In particolare DeRozan e Barnes hanno dato il loro parere sulle manifestazioni in atto negli Stati Uniti e sulla possibilità di cambiare le cose attraverso gesti reali, ora più che mai:

Hanno poi chiuso Redick e Perkins, esprimendo concetti diversi ma entrambi molto reali ed attuali.

How do you define "America"? DeMar DeRozan, Malcolm Jenkins, Matt Barnes and J.J. Redick explain what the word means to them.

New conversation between @TaylorRooks and @jj_redick on "Take It There: Defining" coming Thursday. Watch previous episodes: https://t.co/RIzQt8nmYI pic.twitter.com/H3yP6TqKrW

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 7, 2020