NBA, Taurean Prince positivo al COVID-19, salterà la competizione ad Orlando

Aumenta il numero dei giocatori che si chiama fuori dalla ripresa stagionale nella bolla di Orlando. Tante sono le motivazioni: c’è chi preferisce non partecipare per tenere sotto controllo gli infortuni, mentre altri sono alle prese con le proteste in difesa dei diritti sociali, nate dopo la morte di George Floyd a Minneapolis.

La stagione, però, si è interrotta per l’emergenza COVID-19, che ancora oggi sta mettendo in difficoltà l’intera NBA. Diversi giocatori, infatti, sono risultati positivi al test per il Coronavirus e, proprio per questo motivo, non potranno partecipare alle competizioni nella bolla di Orlando.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN l’ultimo positivo confermato è Taurean Prince, giocatore dei Brooklyn Nets, che rimarrà fuori per il resto della stagione NBA 2019-2020.

Prince è il quarto giocatore dei Nets a dover abbandonare i compagni e la ripresa della NBA a Orlando per via del Coronavirus, unendosi così a Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan e Wilson Chandler.

Anche i due protagonisti della franchigia Kevin Durant e Kyrie Irving, non parteciperanno una volta che il gioco riprenderà. Per tappare i buchi però, Brooklyn potrà comunque firmare quattro giocatori che fungeranno da sostituti.

In 61 partite disputate in questa stagione, Prince ha segnato in media 12.1 punti e 6 rimbalzi. I Nets, invece, si trovano al settimo posto della Eastern Conference con un record di 30-34.

Sicuramente la ripresa della stagione e gli eventuali Playoffs non saranno facili per i Nets. Sono privi dei loro due giocatori migliori, non hanno il sostegno di Spencer Dinwiddie e l’unico centro disponibile è il giovane Jarret Allen. Coach Jacque Vaughn, i tifosi e probabilmente i giocatori stessi non si aspettavano uno scenario del genere per la propria squadra.

