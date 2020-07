NBA, Dwyane Wade racconta Vince Carter: “Era il mio idolo”

Dwayne Wade ha voluto raccontare qualche particolare sulla carriera di Vince Carter, e lo ha fatto attraverso una videochiamata Skype registrata, faccia a faccia con il protagonista del racconto. Flash-D ha spiegato come nel 2000/2001, mentre si trovava in giro con la sua squadra del College, i Milwaukee Bucks dovessero giocare contro i Raptors dello stesso Carter. Lo storico giocatore degli Heat chiese alla security che gestiva anche le loro partite universitarie, ndr) se potesse entrare nell’Arena, nonostante non avesse il biglietto, solo per vedere Air Canada:

“Sai, Vince Carter era famoso per i suoi riscaldamenti pre-partita, quindi arrivai prima all’arena. Ero lì sopra, in un posto in alto vicina alle maglie dei giocatori ritirati, e sapevo che Vince Carter avrebbe messo su uno show di schiacciate assurdo.” “Una delle cose preferite che faceva prima delle partite, era il fatto che saltava al canestro e si aggrappava alla rete, tirandola un po’ giù. Ora chiunque mi conosce e mi ha conosciuto, sa che facevo la stessa cosa all’inizio delle partite. E questo è grazie a Vince. Io sono un ragazzino che è riuscito da piccolo a vedere il suo giocatore preferito in azione, ed è cresciuto con lui. Grazie per quello che hai fatto per me, per aver ispirato un’intera generazione in tutto il mondo.”

Air Canada si è ritirato all’età di 43 anni. L’ala, ha giocato la sua ultima partita proprio lo scorso 11 marzo, giorno in cui la lega è stata sospesa a causa della prima positività riscontrata a Rudy Gobert. Il 10 aprile avrebbe dovuto giocare contro i Toronto Raptors. Seppure l’emergenza Covid abbia tolto la possibilità al giocatore di salutare la sua franchigia in modo speciale, non ha intaccato il ricordo di Carter, che ha potuto ricevere elogi e messaggi di affetto da tutto il mondo sportivo.

