NBA, Jayson Tatum non è felice della ripresa stagionale: “Per me è inutile giocare”

I Boston Celtics sono stati sommersi di domande riguardo Jayson Tatum, che si è dichiarato poco entusiasta della ripresa della NBA. L’ala, alla terza stagione nella lega, è stato nominata per la prima volta All-Star durante questa stagione. Tatum ha esposto i suoi dubbi durante un’intervista al The Boston Sports Journal. Ecco le sue parole:

“Sono molto indeciso. Non sono per nulla entusiasta della ripresa, stiamo combattendo per la giustizia sociale e per una società più equa, contro il virus e per di più mancheranno pure le famiglie. Non sono troppo emozionato dalla ripresa perché dovrò stare per molto tempo lontano da mio figlio. Sono abbastanza maturo per prendere queste decisioni da solo e conviverci. Non mi aspetto che qualcuno si senta dispiaciuto per me.”