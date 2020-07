NBA, Tegola Brooklyn Nets: Spencer Dinwiddie non giocherà ad Orlando

Altro forfait in vista della ripartenza stagionale. Stavolta tocca a Spencer Dinwiddie alzare bandiera bianca per la disperazione dei Brooklyn Nets che perdono l’ennesimo tassello di un roster ridotto al lumicino. La franchigia newyorchese in questi minuti ha dato comunicazione ufficiale della scelta di Dinwiddie di non giocare nella bolla di Orlando dopo essere stato trovato positivo ad inizio luglio al Coronavirus. Il giocatore, in quarantena da 11 giorni, ha tentato il recupero della condizione fisica, riscontrando però numerosi problemi di tenuta come ha confessato lui stesso nella giornata di ieri.

After another positive test yesterday and considering the symptoms, @BrooklynNets, team doctors and I have decided that it would be in the best interest for me and the team that I do not play in Orlando. I will be supporting the guys every step of the way! #AudienceOfOne

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) July 7, 2020