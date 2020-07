In attesa di poter riprendere la stagione interrotta lo scorso marzo, i Brooklyn Nets avrebbero già più di un occhio rivolto al prossimo anno, a cominciare dalla scelta del suo prossimo allenatore.

Come riportato infatti da Gerald Brown su Let’s Get Technical, la franchigia di Brooklyn avrebbe individuato in Gregg Popovich la figura ideale a cui affidare le chiavi della squadra.

Assieme a Rasheed Wallace e Bonzi Wells, si è discusso di come il proprietario della franchigia, Joseph Tsai, sarebbe intenzionato a recapitare all’allenatore dei San Antonio Spurs qualsiasi offerta per convincerlo a sposare la causa Nets.

Inoltre, come dichiarato da Sean Marks, nel processo di selezione del nuovo allenatore sarebbero state incluse anche le due stelle più brillanti della squadra, Kyrie Irving e Kevin Durant.

Non sarebbe intelligente da parte nostra escludere i nostri giocatori chiave da questa decisione. Ascoltiamo continuamente le opinioni di Kevin e Kyrie su quello che cercano in un leader e quello di cui hanno bisogno. E fino ad adesso sono stati brutalmente onesti nel dirci cosa pensano.

