La clamorosa trasformazione fisica di Rajon Rondo

Nelle ultime ore Rajon Rondo ha mostrato il suo nuovo fisico. Durante l’ultimo allenamento con i Los Angeles Lakers, il play è stato ripreso durante una sessione di tiri in cui si è potuto notare come Rondo abbia effettivamente guadagnato massa muscolare in maniera importante.

It looks like Rondo has been in the gym working💪pic.twitter.com/hqdTPdfTnI — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 7, 2020

Sembra che Rondo durante la quarantena forzata si sia rinchiuso in palestra per poi tornare in perfetta forma in vista della ripartenza stagionale ad Orlando del prossimo 30 luglio quando i gialloviola affronteranno i Los Angeles Clippers per un infuocato derby di LA. Il 34enne è probabilmente nella migliore forma della sua carriera e mira a conquistare il suo secondo titolo NBA con i Lakers.

In questa stagione, Rondo stava viaggiando con una media di 7.1 punti, 3.0 rimbalzi e 5.0 assist per partita. I tifosi Lakers non vedono l’ora di poterlo riammirare in azione, così come LeBron James, alla ricerca di un valido sostituto dopo il forfait – sanguinoso – di Avery Bradley.

