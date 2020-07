Mercato NBA, Jacque Vaughn favorito per la panchina dei Brooklyn Nets

Negli scorsi mesi i Brooklyn Nets hanno appreso della decisione di coach Kenny Atkinson della sua volontà di dimettersi dopo le ultime problematiche con lo spogliatoio. La franchigia ha quindi affidato “ad interim” la panchina a Jacque Vaughn. Fin da subito le prestazioni della compagine di Brooklyn sono migliorate dopo il suo arrivo. Nel frattempo i Nets si sono mossi sul mercato NBA cercando un head coach importante a cui affidare la gestione della squadra per la prossima stagione. L’ex allenatore dei Cavaliers, Tyronn Lue – la scelta preferita di Irving – era considerato il favorito. Anche Jason Kidd, Mark Jackson e Jeff Van Gundy erano candidati di alto profilo. Nessuno di questi nomi, però, ha veramente prevalso.

Perché Jacque Vaughn potrebbe rimanere a Brooklyn

L’ipotesi che si sta facendo strada nelle ultime ore è invece quella di una riconferma dello stesso Vaughn sulla panchina di Brooklyn anche in vista della prossima annata. Chiaro che dare una valutazione del suo operato nella bolla di Orlando sarà davvero difficile poiché i Nets saranno senza Durant, Irving, DeAndre Jordan, Wilson Chandler, Nicolas Claxton e forse Spencer Dinwiddie. Inoltre, sarà praticamente impossibile vedere Brooklyn scegliere un allenatore – specialmente Vaughn – senza il placement di Durant e Irving. Per ora le mosse effettuate nelle scorse partite dallo stesso coach, sono piaciute alla coppia di stelle appena citata (esempio pratico: preferire DeAndre Jordan su Jarrett Allen, ndr), ma il front office rimarrà ancora attivo in queste settimane per capire quale potrà essere la soluzione migliore.

