NBA, Donovan Mitchell e la pace fatta con Gobert: “Pronti per giocare!”

Dopo diversi mesi di gelo in cui era stato segnalato un alterco tra Donovan Mitchell e Rudy Gobert a causa dei noti fatti riguardanti le positività al coronavirus di entrambi i giocatori, ora il clima sembra essersi completamente disteso. Nella giornata di ieri, la guardia degli Utah Jazz è infatti tornato a parlare del rapporto tra i due e della ripartenza NBA in programma per il prossimo 30 luglio.

Queste le parole di Mitchell:

“In questo momento stiamo bene. Siamo pronti a giocare. Penso che in questo periodo, la cosa più brutta è stato vedere che diversi giocatori sono stati costretti ad alzare bandiera bianca a causa di tutti i noti problemi a cui stiamo assistendo oggi. Ragazzi di ogni squadra che stavano cercando di andare avanti e giocare. Rudy [Gobert] e io abbiamo avuto il COVID e qualunque cosa sia successa, è successa… ma ora siamo pronti e concentrati sulla squadra nel suo insieme perché non vogliamo distogliere l’attenzione da quello che sta succedendo là da fuori. Ovviamente, noi come squadra abbiamo Bojan (Bogdanovic) fuori, ma possiamo contare sulla prontezza e disponibilità di altri ragazzi, pronti a dimostrare il loro valore”

