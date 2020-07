NBA, Anthony Davis avverte: “Lakers al titolo? Si sono alzate le nostre possibilità”

Anthony Davis sembra non stare più nella pelle in vista della ripartenza della stagione NBA. Il giocatore dei Los Angeles Lakers è inoltre curioso di capire come la lega avrà organizzato l’ormai famosa bolla di Orlando. Tra 1 settimana LeBron James & co. voleranno in Florida per affrontare i primi allenamenti ufficiali a Disney World e ricominciare il duro lavoro interrotto lo scorso 11 marzo dopo la sospensione improvvisa della stagione. In una videochiamata con i giornalisti nella mattinata di giovedì, Davis ha quindi dichiarato come le possibilità dei Lakers di poter conquistare il titolo si siano alzate, il motivo è presto detto:

“Arrivare fino in fondo? Le nostre possibilità sono più alte di prima. Ora siamo molto più riposati di quanto lo eravamo a marzo”

Le condizioni di Anthony Davis

Per Davis in particolare, questa pausa di quasi 4 mesi è stata apprezzata. Davis, infatti, in questa stagione ha dovuto sopportare il peso dei troppi infortuni, giocando spesso e volentieri sul dolore. Gli acciacchi alla spalla e al gomito sembravano non dargli tregua, ora invece il peggio è passato. E il lungo ha confermato:

“Come sto? Sono sano al 100%”

Davis negli ultimi tre mesi ha trascorso il suo tempo con la propria famiglia, svelando come sia diventato davvero bravo nei videogiochi “Call of Duty” e “NBA2K”, ironizzando anche sul suo stato di forma durante il periodo del lockdown:

“Ero così grasso. Mangiavo hamburger ogni giorno.”

I Lakers sono attesi ad un finale di stagione davvero molto importante. Primi ad Ovest, la compagine allenata da coach Vogel, tornerà in campo il 30 luglio nel derby con i Los Angeles Clippers. Poi sarà sicuramente Playoff NBA e, quindi, la lotta per il titolo.

