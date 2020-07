NBA, Kemba Walker: “Ho trascorso questi mesi completamente solo. Sono pronto”

Kemba Walker è certo che le sue condizioni fisiche e batteriologiche siano assolutamente ottimali, in vista della ripresa delle operazioni in quel di Orlando. L’attuale playmaker dei Boston Celtics si è per l’appunto dimostrato parecchio desideroso di riprendere a giocare, rilasciando le seguenti dichiarazioni al microfono di Jared Weiss di The Athletic:

“Vivo da solo, senza compagna né figli. Ho trascorso questo lungo periodo di quarantena rigorosamente relegato in casa, privo di contatti con possibili contagiati all’esterno. I miei compagni, gli arbitri e gli avversari non dovranno preoccuparsi di condividere la bolla con me. Proprio in merito alla ripresa delle operazioni, mi sento assolutamente carico e motivato. Ho avuto occasione di allenarmi molto fisicamente, ma non vedo l’ora di tornare a giocare veramente a pallacanestro con i miei compagni e l’adrenalina delle partite che contano davvero. Tutto tornerà quasi come prima e si potrà nuovamente fare ciò che amiamo.”

Walker ha colto l’occasione anche per elogiare la chimica di squadra dei suoi Celtics:

“Dal primo giorno del training camp, la nostra chimica di squadra si è subito dimostrata ferrea. Siamo sempre stati in contatto in questo periodo e, proprio per questo motivo, quando ci rivedremo, sembrerà che non ci sia stata una lontananza così protratta tra di noi. E’ proprio una nostra specifica, siamo veramente una squadra.”

Leggi anche:

