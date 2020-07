NBA, Charles Barkley dichiara: “Golden State non sarà più incontrastata”

I Golden State Warriors si sono distinti nell’arco dell’ultimo quinquennio da qualsiasi altra franchigia del panorama NBA. Le cinque apparizioni consecutive in finale dal 2015 al 2019, i tre titoli vinti (2015-2017-2018) e la conquista dello storico più vincente nella storia di una singola stagione regolare (73-9) sono solo alcuni dei record che consegnano Golden State alla storia, non solo delle franchigie vincenti, ma delle autentiche dinastie.

Questa stagione, vessata dagli infortuni e conclusasi anzitempo a causa della pandemia, non è certamente stata al livello delle precedenti. Ciò è dimostrato banalmente dal record negativo (15-50), che è peraltro il peggiore della lega, e dalla certezza di poter scegliere uno dei talenti più gettonati del prossimo Draft.

Barkley sugli Warriors: “Non domineranno più come un tempo”

Proprio quest’ultimo particolare ha intrigato molti addetti ai lavori. La possibilità di portare allo Spectrum Center giocatori come James Wiseman, Anthony Edwards o addirittura LaMelo Ball ha destato grande fiducia nei riguardi della squadra per la stagione 2020-2021, vista da molti come l’inizio di una nuova era dominata dai californiani dopo un anno transitorio.

Non è propriamente di questo avviso Charles Barkley, membro della Hall of Fame ed attuale giornalista di ESPN. L’ex giocatore dei 76ers infatti non nutre sensazioni così avventate a riguardo della vicenda:

“Non fraintendete le mie parole. Credo che, in ogni caso, Golden State tornerà ad essere nuovamente competitiva a partire dalla prossima stagione, perché potrà contare su una scelta altissima al Draft, ha ancora i suoi Big Three originari e, soprattutto, ha grande esperienza per approcciare la parte finale e decisiva di una stagione. Al tempo stesso però le sue future e probabili avversarie si sono rinforzate non poco: ad Ovest troviamo le superlative squadre di L.A., talentuose e decisamente profonde, mentre ad Est gli affamatissimi Bucks. Negli ultimi anni Golden State non aveva sinceramente rivali autentici, mentre dal prossimo anno non sarà più dominatrice incontrastata.”

LEGGI ANCHE:

Non solo NBA: LeBron James in prima linea per facilitare l’accesso alle votazioni

NBA, Ja Morant ha messo su 5 kg di massa in 3 mesi

NBA, Zion carica i suoi: “Sono in grande forma, possiamo arrivare lontano”