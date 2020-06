NBA, I Denver Nuggets chiudono il loro centro d’allenamento per Coronavirus

Un piccolo grande segnale di pericolo è arrivato in queste ore dai Denver Nuggets. La franchigia del Colorado, infatti, ha comunicato di aver chiuso il proprio centro d’allenamento dopo le ultime recenti positività al coronavirus riscontrate su alcuni giocatori dei Nuggets (Nikola Jokic su tutti, ndr) e membri dello staff. La misura è stata intrapresa per cercare di limitare la diffusione del virus in vista del viaggio, programmato per settimana prossima, nella bolla di Orlando.

After positive tests for the coronavirus within the traveling party headed to Orlando, the Denver Nuggets have closed team's practice facility for several days, sources tell ESPN. Facility was locked to players and staff starting Saturday, and could open again later this week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2020