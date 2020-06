Altro campanello d’allarme in vista di una corretta ripartenza della stagione NBA arriva dai New Orleans Pelicans. La franchigia della Louisiana, per voce del suo General Manager, David Griffin, ha comunicato di aver riscontrato tre giocatori positivi al test del coronavirus nel corso di un primo giro di tamponi.

David Griffin says Pelicans as an organization have had 3 players with positive COVID tests but won’t comment on who that is. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) June 30, 2020

I nomi degli atleti positivi non sono ovviamente stati resi pubblici ed ora dovranno rispettare un periodo di quarantena di almeno due settimane prima di raggiungere la compagine, coinvolta nella ripartenza, all’interno della bolla di Orlando. I Pelicans si trovano in decima posizione ad Ovest e sperano di minacciare i Memphis Grizzlies per conquistare un accesso, insperato, alla postseason di agosto.

New Orleans dovrebbe raggiungere la Florida durante la prossima settimana per poi rinchiudersi per dare corso al nuovo inizio di stagione fissato per il 30 luglio.

