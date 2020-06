NBA, la scritta “Black Lives Matter” comparirà sui campi da gioco in Orlando

I giorni passano e sempre più novità si presentano sul panorama NBA.

I giochi nella bolla di Orlando saranno un’occasione non solo di ripartenza della stagione, ormai ferma da quasi 4 mesi, ma anche un momento di riflessione sui temi della giustizia sociale. Questi, infatti, nelle ultime settimane sono stati fonte di manifestazioni e proteste in tutti gli Stati Uniti.

Dopo l’annuncio che i giocatori potranno indossare maglie con messaggi di giustizia sociale al posto dei loro cognomi sulla schiena, la NBA e la NBPA hanno pensato di lanciare un messaggio ancora più forte. Secondo quanto riportato da ESPN, sui tre campi dove le squadre si affronteranno verrà dipinta la scritta “Black Lives Matter” ai lati del campo e sulla linea di fondo.

Lo stesso potrebbe accadere anche nella WNBA, che ultimamente sta portando avanti diverse iniziative per affrontare i temi della giustizia sociale. Le giocatrici della lega femminile, inoltre, hanno proposto di vestire maglie di riscaldamento con la scritta “Say Her Name” per concentrare l’attenzione anche sulle donne vittime della violenza della polizia. Tra queste, prima su tutte Breonna Taylor, uccisa dalla polizia a marzo mentre dormiva nella sua casa di Louisville, in Kentucky.

Mentre la lega affronta dunque tutti gli aspetti importanti per i giochi di Orlando, diversi giocatori stanno ancora decidendo se parteciperanno o meno alla competizione, mentre altri hanno già dato conferma che non metteranno piede sul parquet. La NBA e la NBPA continueranno comunque a a lavorare per mantenere vivi i temi sociali su cui stanno costruendo la postseason.

