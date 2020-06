Mike Malone, l’allenatore dei Denver Nuggets, ha avuto il COVID-19. Dopo la sospensione della stagione NBA, il coach di Jokic & Co. ha mostrato i primi sintomi del coronavirus ma, fortunatamente, è guarito.

Malone ha raccontato la sua esperienza a Michael Spencer per CBSDenver, dove ha spiegato di aver scoperto di aver contratto e vinto il virus dopo aver fatto un test sierologico.

#Nuggets head coach Michael Malone told me tonight on @CBSDenver that he had coronavirus shortly after the season was suspended and found out after taking an antibody test.

He joked: "I like to say that I got coronavirus and I kicked its butt." #MileHighBasketball pic.twitter.com/XFpG5Sz4uu

— Michael Spencer (@MichaelCBS4) June 16, 2020