È notizia di pochi minuti fa la positività del tampone di Nikola Jokic al coronavirus. Il giocatore dei Denver Nuggets, era stato esaminato proprio negli scorsi giorni in Serbia, poco prima della sua partenza per gli Stati Uniti. A seguito della positività, la stella della compagine del Colorado rimanderà il suo rientro in America per osservare il solito periodo di quarantena. Nelle scorse ore il classe 1995 aveva incontrato anche Novak Djokovic e sua moglie, entrambi positivi al coronavirus dopo l’Adria Cup organizzata proprio dal numero 1 ATP.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2020