NBA, Marcus Smart: “Isaiah Thomas miglior giocatore di sempre sotto l’1.70 metri”

Isaiah Thomas verrà sempre ricordato con affetto da qualsiasi tifoso dei Boston Celtics. Questo è fuor dubbio. La guardia ha letteralmente infiammato il parquet del TD Garden durante la stagione 2015-2016. Infatti durante quell’annata ha mantenuto medie di 22.2 punti e 6.2 assist a partita. È stato inoltre selezionato per l’All-Star Game e durante la stagione successiva ha mantenuto una strepitosa media di 28.9 punti a partita, arrivando quinto nelle votazione per l’MVP.

In poche parole Thomas era il leader dei Celtics ed è stato uno shock quando è stato scambiato con i Cavaliers nell’agosto 2017 in cambio di Kyrie Irving. A distanza di tre anni, i fan dei Celtics non hanno dimenticato le gesta di I.T. Domenica, Isaiah ha twittato un post di CBS Sports che ha esaltato le sue imprese durante la stagione 2016-2017. Ha riportato:

“Nessuno sotto i 6 piedi di altezza ha fatto meglio.”

NOBODY UNDER 6ft comes close. https://t.co/OLAtaqADcJ — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 28, 2020

L’ex compagno di squadra di I.T. Marcus Smart è d’accordo.

Best to ever do it under 6’ my brother @isaiahthomas pic.twitter.com/cmyjZWzLHW — marcus smart (@smart_MS3) June 28, 2020

Sicuramente c’è molto rispetto reciproco tra i due vecchi compagni di squadra. Thomas inoltre ha definito Smart come uno dei migliori compagni squadra di sempre.

“If you want to win put Marcus Smart in” one of my favorite teammates ever. Real deal best defender in terms of being able to guard 1-5 on any night https://t.co/RWXLi5VuBc — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 28, 2020

Ci sono stati molti giocatori di bassa statura talentuosi nella NBA, ma pochi al livello di I.T. Se non fosse stato per lo strappo all’anca che ha compromesso la carriera, oggi sarebbe certamente un All-Star. Attualmente Thomas è un free agent, essendo stato tagliato dai Clippers. La speranza è che gli venga data un’altra possibilità per poter mostrare il suo immenso talento.

