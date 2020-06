Mercato NBA, gli Oklahoma City Thunder firmano Devon Hall

Gli Oklahoma City Thunder in vista della ripartenza della stagione hanno aggiunto al proprio roster la guardia Devon Hall. Hall aveva firmato un two-way contract con la squadra, ma è stato ingaggiato come substitute player per il resto della stagione.

Hall è stato selezionato al secondo giro del NBA Draft 2018, dopo aver disputato quattro stagioni all’università di Virginia. Ha disputato cinque partite con i Thunder tra novembre e dicembre. La guardia ha mantenuto una media di 15.6 punti e 5.7 rimbalzi in 30 partite con gli Oklahoma City Blue nella G-League durante questa stagione.

A dicembre i Thunder hanno tagliato Hall rendendolo free agent. Devon è quindi stato firmato come giocatore “sostitutivo” in quanto ha meno di tre anni di esperienza nella lega e può ricoprire un posto nel roster dei Thunder grazie al suo two-way contract.

Hall si unisce alla precedente firma da parte della compagine di OKC di Longuentz Dort, che ha recentemente firmato un contratto da 5.4 milioni di dollari con la squadra. Devon giocherà il resto della stagione con I Thunder e in seguito tornerà free agent.

