NBA, Kendrick Perkins sicuro: “Durant è il miglior scorer di tutti i tempi”

Quasi una settimana fa, tutti abbiamo assistito al battibecco a distanza tra Perkins e Durant. Ancora adesso, Kendrick Perkins è tornato a parlare del suo ex compagno di squadra agli Oklahoma City Thunder, stavolta però lodando l’ex numero 35. Rispondendo sui social ad una domanda su chi fosse il giocatore migliore fra Kawhi Leonard e Kevin Durant, Perkins ha scelto Durant nominandolo anche “il miglior scorer di tutti i tempi”.

Imma roll with that 7’1 dude who is the Greatest Scorer in NBA History. pic.twitter.com/IxilCurhNc

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 27, 2020