Mercato NBA, Joakim Noah firmerà con i Clippers anche per la prossima stagione

Negli scorsi giorni avevamo riportato la notizia della firma fino a fine stagione di Joakim Noah con i Los Angeles Clippers. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, però, il centro dovrebbe invece firmare un accordo che prevede un legame con la franchigia californiana anche per la prossima annata. Ad onor del vero, il famoso quotidiano locale ha sottolineato come il contratto 2020-21 non sia completamente garantito, ma diventerà tale solo alla soddisfazione di alcune clausole presenti.

I Clippers, lo ricordiamo, avevano chiuso un decadale durante lo scorso marzo con l’ex giocatore dei Bulls, il quale non aveva avuto l’opportunità di scendere in campo nemmeno in una occasione a causa dell’improvvisa sospensione della regular season NBA per la pandemia di Coronavirus.

Il 35enne ha una media carriera di 8.8 punti + 9.1 rimbalzi e 2.8 assist in 12 stagioni. Verrà utilizzato come giocatore di rotazione dietro a Ivica Zubac nel ruolo di centro. Al momento della firma del 10-days contract, Noah si era detto soddisfatto della nuova possibilità di lottare per il titolo NBA. Ora tocca a lui dimostrare che può ancora dare il suo contributo.

