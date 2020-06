Mercato NBA, Joakim Noah firma con i Clippers fino a fine stagione

Dopo essersi conquistato una chance nel mese di marzo con un contratto della durata di 10 giorni, Joakim Noah chiuderà ufficialmente la stagione con la canotta dei Los Angeles Clippers. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic. La franchigia californiana si prepara così a chiudere le ultime 8 partite di regular season con un centro d’esperienza in più in vista anche della prossima corsa ai playoff.

Joakim Noah and the Clippers plan for him to sign a rest of season deal next week, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Current 10-day contracts, including Noah, expire on June 23.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2020