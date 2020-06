In attesa della ritorno in campo il prossimo agosto, i Philadelphia 76ers hanno ampliato il proprio roster con l’ingaggio di Ryan Broekhoff.

Ad annunciare l’operazione è intervenuto lo stesso General Manager della franchigia, Elton Brand, rivelando la maglia numero 45 del giocatore australiano.

Prima di raggiungere la Pennsylvania, Broekhoff aveva già disputato 17 partite in questa stagione con i Dallas Mavericks, collezionando una media di 4 punti e 2 rimbalzi nei 10 minuti messigli a disposizione da Rick Carlisle.

Prima di firmare con Dallas nell’agosto 2018, Ryan Broekhoff poteva già vantare un curriculum di livello internazionale, avendo giocato in Turchia per il Beşiktaş e per la Lokomotiv Kuban, in Russia.

