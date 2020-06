Mercato NBA, i Dallas Mavericks firmano Trey Burke

Dopo essere stato tagliato dai Sixers quattro mesi fa, Trey Burke ha trovato un accordo con una nuova squadra NBA per il resto della stagione. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Dallas Mavericks hanno siglato un accordo con Burke.

Trey ha giocato 25 partite con i Sixers, mantenendo una media di 5.9 punti e 2.1 assist a partita. Brett Brown era indeciso se far disputare più minuti alla guardia oppure a Raul Neto.

I maggiori punti di forza di Burke sono la sua compattezza nel pick-and-roll e la sua abilità nel creare tiri in isolamento. Dal punto di vista dei Sixers, però, queste abilità non sono bastate per garantirgli un rinnovo di contratto. Burke ha dimostrato di avere diverse lacune in difesa, che sarebbero potute costare caro alla compagine della Pennsylvania in ottica playoff.

I Mavericks hanno firmato con Burke per sopperire agli infortuni di Courtney Lee e Jalen Brunson. Questo sarà il secondo periodo di Burke con i Mavs, dopo aver disputato 25 partite al termine della scorsa stagione.

