NBA, Joakim Noah ringrazia i Clippers: “Lottare per il titolo è il mio sogno”

Joakim Noah ha trascorso la stagione NBA 2019-2020 senza squadra fino al mese di marzo, quando è stato ingaggiato dai Los Angeles Clippers con un contratto delle durata di 10 giorni, appena prima che la stagione si fermasse. Il veterano francese, arrivato al suo tredicesimo anno nella lega, nel corso della sua carriera ha già lottato per il titolo con i Chicago Bulls ed ora ha l’occasione per dare il proprio apporto ad un’altra squadra ambiziosa che prepara l’assalto all’anello, appunto i Los Angeles Clippers.

Recentemente intervistato da Jovan Buha di The Athletic, il figlio di Yannick ha rilasciato le seguenti parole in merito alla nuova esperienza che lo attende:

“So di essere in un ambiente valorizzato da una cultura vincente e da un unico obiettivo: vincere. Non posso chiedere di più, né avanzare pretese di minuti in campo, ma ho il dovere di ripagare la fiducia facendomi trovare pronto in qualunque momento Doc Rivers scelga di schierarmi. Non dovete più paragonarmi agli anni da All-Star, perché ora sono un veterano che, dove non può più arrivare con il fisico, arriva con l’esperienza. Aiuterò i ragazzi giovani a crescere, soprattutto Zubac ed Harrell, trasmettendo loro consigli utili da impiegare in campo. Lo scorso settembre stavo già per provare con i Clippers, ma mi sono infortunato al tendine d’Achille. Sapevo bene che, se mi fossi allenato comunque, i Clippers avrebbero richiamato ed io sarei stato pronto. Ho lavorato duro con la speranza che fossero ancora interessati a me e così è stato; non parlo di soldi o di bonus, ma delle loro ambizioni di titolo. Ora posso ancora inseguire quel sogno di una vita”.