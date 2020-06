NBA: Rugby Gobert presenta ancora sintomi del COVID

Rudy Gobert è stato il primo giocatore a risultare positivo al COVID-19. Il centro degli Utah Jazz adesso sta bene ma non ha smaltito ancora tutti i sintomi. Il francese ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano L’Equipe, raccontando la sua quarantena e di come ancora oggi, seppur guarito, soffra ancora di qualche effetto collaterale causato dal virus.

“Adesso sto bene. Il gusto è tornato ma l’olfatto non ancora al 100%. Sento gli odori ma solo da vicino. Ho parlato con degli specialisti e mi hanno detto che il ritorno alla normalità potrebbe richiedere addirittura un anno. A livello fisico invece mi sento guarito. Ovviamente sento qualche fastidio ma non sono mai stato così tanto senza basket quindi è normale. Non mi sono ancora allenato 5vs5 ma corro, nuoto, faccio pugilato…se ripenso a come stavo un mese e mezzo fa posso dire di stare molto bene”

La perdita parziale di alcuni sensi e qualche fastidio fisico però non sono le sole conseguenze che il coronavirus ha lasciato in Gobert. Il transalpino infatti dovrà lavorare molto sulla sua immagine poiché, anche a causa di alcuni suoi comportamenti poco maturi, è diventato suo malgrado il simbolo del virus per l’America e per gli americani. Il paria che ha fermato lo sport made in USA. A queste accuse però non ci sta e risponde così:

“L’NBA stava aspettando un caso per fermare la stagione ed è toccato a me. Sono diventato l’immagine del coronavirus per gli americani ma non sono stato io a portare il virus negli Stati Uniti”

Tra guarigione completa, rientro in campo e riabilitazione della propria immagine, Gobert dovrà pensare a breve anche al suo futuro. Decidere cioè se firmare l’estensione del suo contratto quest’estate o diventare free agent nella prossima.

Leggi anche:

Mercato NBA, gli Oklahoma City Thunder firmano Luguentz Dort

Mercato NBA, i San Antonio Spurs firmano Tyler Zeller

NBA, Mike Budenholzer parla dell’infortunio di Giannis Antetokounmpo