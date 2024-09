NBA, gli Utah Jazz esercitano l’opzione sul contratto di coach Will Hardy

Gli Utah Jazz hanno annunciato con un comunicato stampa apparso sul sito della franchigia di aver attivato l’opzione sul contratto di coach Will Hardy, il secondo allenatore più giovane dei 30 attualmente sulle panchine NBA.

Hardy, 36 anni. è parte del coaching tree che fa capo a Gregg Popovich, avendo maturato una decennale esperienza, agli esordi nella lega, proprio all’ombra dell’Alamo. Justin Zanik, General Manager dei Jazz, commenta entusiasta la raggiunta intesa. Ecco le dichiarazioni di rito che si accompagnano all’annuncio:

“Will ha fatto un gran lavoro nel guidare il nostro programma e nell’instillare giusti valori e lo spirito competitivo nel nostro giovane gruppo. L’organizzazione non vede l’ora di evolvere con Will lottando per raggiungere un successo duraturo attraverso crescita strategica e ragionata.”