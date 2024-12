NBA, dramma Utah contro i Lakers. Hardy ammette: “Ho fatto perdere la partita ai miei giocatori”

Nella recente sconfitta degli Utah Jazz contro i Los Angeles Lakers, l’allenatore Will Hardy ha riconosciuto un errore cruciale che potrebbe aver compromesso le possibilità di vittoria della sua squadra. A pochi secondi dalla fine, con i Jazz in possesso di palla e in svantaggio di un punto, Collin Sexton ha realizzato un canestro che avrebbe portato Utah in vantaggio. Tuttavia, il canestro è stato annullato poiché Hardy aveva chiamato un timeout proprio mentre l’azione si stava sviluppando.

In conferenza stampa, Hardy ha dichiarato:

“Mi piace lasciare che la squadra giochi a 8-9 secondi dalla fine. Di solito, il mio istinto è di chiamare timeout quando il portatore di palla inizia a provare a superare gli avversari verso l’angolo o si trova in una posizione difficile. Ma in questo caso, ho chiamato il timeout troppo presto, togliendo ai miei giocatori l’opportunità di fare una giocata. È un errore di cui mi assumo completamente la responsabilità”.

Dopo il timeout, con soli 2.1 secondi rimasti sul cronometro, i Jazz non sono riusciti a eseguire un tiro efficace, consegnando la vittoria ai Lakers. La frustrazione era palpabile sia tra i giocatori che tra i tifosi, ma Hardy si è preso le sue responsabilità, riconoscendo che la decisione ha avuto un impatto diretto sull’esito della partita.

Questo episodio sottolinea l’importanza delle decisioni tattiche negli istanti finali di una partita e come anche un piccolo errore possa influenzare significativamente il risultato. La trasparenza e l’onestà di Hardy nel riconoscere il suo sbaglio sono un esempio di leadership, ma evidenziano anche la necessità di una maggiore attenzione in situazioni critiche.

Per i Jazz, sarà fondamentale imparare da questa esperienza e lavorare sulla gestione dei finali di partita per evitare che simili errori si ripetano in futuro. La squadra dovrà mantenere la concentrazione e la fiducia, sapendo che ogni dettaglio può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

