Jazz, infortunio shock per Hendricks: frattura di perone e lussazione della caviglia

Un orribile infortunio ha probabilmente posto fine alla stagione di Taylor Hendricks, giovane talento degli Utah Jazz. Durante la sconfitta 102-110 contro i Dallas Mavericks in Texas, il 20enne è crollato sul parquet dopo che la gamba destra ha ceduto. Le immagini hanno subito reso fin troppo chiara la gravità dell’infortunio: l’arto è sembrato spezzato vicino alla caviglia e al piede, dove è rimasta “a penzoloni”. A preoccupare ancora di più i Jazz è il fatto che sia avvenuto senza alcun contatto di gioco.

Il gioco ovviamente è stato immediatamente fermato, e il giocatore – dopo le cure necessarie in campo – è stato trasportato in barella negli spogliatoi.

WARNING: Utah Jazz sophomore forward Taylor Hendricks tripped over himself, landed wrong, & his leg bent sideways.

Hendricks was taken to the hospital on a stretcher.

