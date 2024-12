Mercato NBA, Utah mette in vendita Kessler, Sexton e altri veterani

In una stagione a cui gli Utah Jazz non hanno nulla da chiedere, è normale che le porte del front office siano più aperte che chiuse. Se a gestirlo, poi, è Danny Ainge a maggior ragione. Secondo fonti interne alla NBA, gli Utah Jazz sarebbero molto disponibili a intavolare trattative. In particolar modo per Walker Kessler, che dopo una stagione sottotono sembra ritornato in ritmo. Ma, ovviamente, il Black Friday è passato. Il che significa una cosa sola: niente sconti, per nessuno.

Insieme a Kessler, sarebbero anche sul mercato veterani come Jordan Clarkson, John Collins e Collin Sexton. Tutti e quattro pezzi di pregio che fanno gola a molte contender, ma per cui il portafogli bisogna averlo bello gonfio. Secondo l‘insider Marc Stein:

“Collins – come i veterani Jordan Clarkson e Collin Sexton – è il candidato principale a essere ceduto da qui alla deadline del 6 febbraio”.

I Jazz al momento hanno un record di 4-16 e nessuna fretta di vincere. Liquidare talento in cambio di poco o nulla non è nel loro dna, o per lo meno non in quello di Ainge. E per Kessler il prezzo dovrebbe essere molto alto. Si parlerebbe di almeno due scelte al primo giro per strapparlo da Salt Lake City, non certo una scommessa di poco conto. Chi sarà disposto a pagarlo?

