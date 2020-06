NBA, Luka Doncic è tornato

Nonostante le manifestazioni di protesta Black Live Matter, nonostante il rischio Covid, lo spettacolo NBA sta per ripartire e i giocatori iniziano a tornare. Anche Luka Doncic è atterrato negli Stati Uniti, dopo aver trascorso la quarantena accanto alla famiglia, in Slovenia, dal 9 maggio scorso. Il giocatore ha annunciato il suo ritorno alla base, a Dallas, con un messaggio su Twitter.

I’m excited to be back in Dallas with my teammates and finish the season. My family and I are grateful for the support we received from Ambassador Lynda Blanchard and the Embassy when I came home to Slovenia. I appreciate it very much. @USEmbassySLO

— Luka Doncic (@luka7doncic) June 25, 2020