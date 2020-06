NBA, Derrick Jones Jr. positivo al coronavirus

Una fonte di The Associated Press News ha rivelato che l’ala dei Miami Heat, Derrick Jones Jr., è risultata positiva al coronavirus. Un risultato che è arrivato dopo che gli Heat e gli altri team della NBA hanno effettuato i test obbligatori in vista della ripartenza della stagione.

Il campione in carica dello slam dunk contest ha intenzione di tornare a giocare quando la NBA ripartirà nel complesso Disney vicino ad Orlando. La lega si aspettava che ci sarebbero stati giocatori positivi, inoltre c’era la convinzione che effettuare i test in questo momento (mancano cinque settimane prima che la stagione cominci ad Orlando) potrebbe aiutare i giocatori ad essere pronti per il 30 luglio.

Alcuni giocatori hanno rivelato pubblicamente di essere risultati positivi ai test. Tra questi Jabari Parker ed Alex Len, compagni di squadra ai Sacramento Kings e Malcolm Brogdon degli Indiana Pacers. Anche l’All-Star dei Denver Nuggets Nikola Jokic è risultato positivo ai test.

Jones sarà un free agent al termine della stagione. Ha mantenuto una media di 8.9 punti a partita, suo massimo in carriera.

