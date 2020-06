NBA, gli Wizards firmano Jerian Grant per sostituire Davis Bertans

Con Davis Bertans che si è chiamato fuori dalla ripartenza della stagione, gli Wizards per sostituirlo hanno optato per Jerian Grant. La notizia è stata riportata dal giornalista di NBC Sports Washington, Chris Miller. La guardia di 27 anni ha giocato in questa stagione per gli affiliati degli Wizards nella G-League, i Capital City Go-Go. È il figlio di Harvey Grant, ex giocatore dei Washington Bullets.

Grant può essere un innesto di qualità per la compagine capitolina essendo un abile playmaker in grado di marcare diversi tipi di giocare quando si tratta di difendere. Scelto al primo giro del Draft 2015, Grant può vantare un’esperienza di quattro anni nella NBA. Ha giocato per i Knicks, i Bulls e i Magic.

Il nipote di Horace, ha disputato 39 partite in questa stagione con i Go-Go Capital. Ha mantenuto una media di 16.3 punti, 5.5 assist e 4.4 rimbalzi a partita con una percentuale del 47.5% dal campo e del 44.1% dalla linea dei tre punti.

Jerian farà da supporto a Ish Smith e Shabazz Napier nel ruolo di playmaker. Se manterrà buone percentuali da tre punti, potrà essere il sostituto di Bradley Beal e di Jerome Robinson. Gli Wizards necessitavano di un difensore perimetrale, in quanto sono una delle peggiori difese NBA sotto questo punto di vista. L’accordo verrà ufficializzato non prima del 1 luglio.

