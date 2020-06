Le reazioni del mondo NBA al ritiro di Vince Carter

Alla notizia del ritiro ufficiale di Vince Carter dopo oltre 22 anni di onorata carriera, numerosi atleti e squadre NBA si sono precipitati nel tributargli i dovuti onori.

Soprattutto tramite twitter, è avvenuta infatti una celebrazione unanime per il giocatore più longevo della storia della lega.

Tra le numerose manifestazioni in suo onore, non sono mancate i ringraziamenti su Twitter della sua attuale franchigia, gli Atlanta Hawks.

22 seasons in the making. Happy retirement, @mrvincecarter15 !

Sempre dalla Georgia, il giovane leader degli Hawks, Trae Young, ha voluto ricordare l’importanza della sua figura nel corso degli ultimi due anni, fondamentali per la sua crescita nella lega.

Thank You VC for everything !! 🙇🏽‍♂️💯 @mrvincecarter15 pic.twitter.com/2CSTbXY8Hq

— Trae Young (@TheTraeYoung) June 25, 2020