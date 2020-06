NBA, nuovi casi di coronavirus in una squadra della Western Conference

Le squadre NBA stanno cominciando a prepararsi nel riscontrare un numero significativo di giocatori positivi al test sul coronavirus. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, una squadra di playoff della Western Conference ha rivelato di avere quattro positività riscontrate nelle ultime settimane. Le compagini che parteciperanno alla bolla di Orlando, testeranno tutti i loro giocatori a cominciare da oggi, in vista del Training Camp 2.0 che dovrebbe cominciare l’11 luglio a Disney World. E non è tutto: AZCentral ha annunciato anche due positività nella giornata di oggi a due giocatori dei Phoenix Suns.

Two Phoenix Suns players have tested positive for Coronavirus, reports @azcentral. — Legion Hoops (@LegionHoops) June 23, 2020

Sempre secondo il famoso insider di ESPN, le franchigie attualmente in lotta per un posto ai Playoff sarebbero più preoccupate di altre poiché in caso di positività potrebbero perdere i propri giocatori costringendoli ad una quarantena forzata senza poterli più utilizzare per gli allenamenti di rito. Le squadre di playoff, invece, sono meno preoccupate: avranno tutto il tempo di attendere la guarigione completa delle loro stelle e rimetterle in forma in vista della postseason.

C’è inoltre da aggiungere come diverse compagini siano certe della possibilità di riscontrare un aumento negli infortuni dei propri giocatori dopo 3 mesi di inattività completa a causa della sospensione della stagione. Per tranquillizzare i giocatori, la lega recentemente ha esteso un’assicurazione contro potenziali infortuni gravi e che potrebbero mettere a rischio la carriera dei giovani atleti.

Secondo Wojnarowski, nessuna delle 6 squadre in ballo per strappare l’ottavo posto in classifica crede che il riavvio possa valere la pena nel rischiare di mettere in campo le proprie stelle. Sembra, infatti, che la volontà di alcune compagini sarà quella di utilizzare questo finale di stagione come una sorta di Summer League per testare e sviluppare i propri giovani giocatori presenti in roster, proteggendo così il rischio infortuni dei veterani.

